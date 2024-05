Concessioni balneari, Consiglio di Stato: Illegittime le proroghe generalizzate

(Teleborsa) - Ilha ribadito che le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali agli stabilimenti sono illegittime anche perché contrastanti con la. In tre sentenze depositate nella giornata di ieri relative ai giudizi oggetto delle decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia, il Consiglio di Stato ha infatti riaffermato i consolidati principi della sua giurisprudenza sulla illegittimità delle proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime perstabilite dal legislatore in quanto contrastanti con i principi di concorrenza e di libertà di stabilimento sanciti non solo dalla Direttiva Bolkestein, ma anche dall'art.49 del“Il Consiglio di Stato conferma quanto già affermato nella sua sentenza del 2021 e come da noi sostenuto, ovvero che prorogare le attuali concessioni balneari al 31 dicembre 2024 è illegittimo, vanno invece effettuate nuove gare al più presto", aveva commentato nei giorni scorsi anche"Si conferma – aveva aggiunto l'associazione dei consumatori – la necessità di assecondare i principi fondamentali della, come previsto dalla direttiva Bolkestein e dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato del 2021. Altroconsumo continuerà a monitorare e a chiedere che sia attuata una riforma vera per favorire un’offerta di servizi più variegata che dia alle persone maggiore possibilità di scelta e per affrancare il settore dei servizi balneari da logiche anticoncorrenziali che rispondono solo ai bisogni degli operatori economici, lasciando indietro gli utenti privati”.