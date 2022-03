Eventi e scadenze: settimana del 28 marzo 2022

Abc Company

(Teleborsa) -MIR TECH 2022 Live Entertainment Expo - L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è l'unica manifestazione italiana dedicata alle tecnologie e ai servizi per la musica e lo spettacolo, all'intera filiera Light, Sound, Visual, Integrated System & BroadcasParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoLa nuova PAC: Quale futuro per l'agroalimentare europeo - Convegno organizzato da EUNews per evidenziare quelle che saranno le nuove regole sulle risorse da destinare ai temi della sostenibilità ambientale che entreranno in vigore con la Riforma della Politica Agricola comune dell’Unione Europea. L'impatto che avranno sull'attività agricola, sull’allevamento e sulla sostenibilità stessa del settore. Tra gli altri, interverrà Stefano Patuanelli, Ministro per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il convegno si svolgerà a Roma, Villa LaetitiaConsiglio dell'UE - Consiglio straordinario Giustizia e affari interni - I ministri UE dell'Interno si riuniranno a Bruxelles per discutere del coordinamento europeo per l'accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioMid&Small in London 2022 - L'evento, organizzato da Virgilio IR, è dedicato alle società quotate alla Borsa di Milano, di piccola e media capitalizzazione, per presentare i risultati del 2021 e le prospettive future a investitori internazionali. Sarà l'occasione per le società quotate di effettuare meeting in remoto, in modalità one to one o in piccoli gruppiConsiglio dell'UE - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"Tesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2021 e del bilancio consolidato 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Evento di presentazione a investitori, azionisti e analisti dei risultati conseguiti al 31 dicembre 2021 (dal 29 marzo al 7 aprile 2022)- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariG.20 - Finance Companies -Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio 2021- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di Vimi Fasteners e del bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021Convegno "La Corte dei conti al servizio del Paese per una ripresa economica equa ed efficiente" - Al convegno, che si svolge alla Luiss “Guido Carli” organizzato dal Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” dell'ateneo e dall'Associazione magistrati della Corte dei conti, ci saranno due tavole rotonde con i vertici della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa, tributaria, militare e dell'avvocatura generale dello StatBanca d'Italia - Banche e istituzioni finanziarie: condizioni e rischiosità del credito per settori e territori; Posizione patrimoniale sull'estero dell'Italia; Debito estero dell'Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territorialeParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoOPEC - 27° Vertice OPEC Plus in videoconferenza14.30 - Cernobbio in Villa d’Este - Presentazione del Rapporto della Community Cashless Society 2022 - La presentazione del Rapporto intitolato "Verso un'Italia cashless: le opportunità del PNRR e i trend innovativi nel mondo dei pagamenti" si terrà in formato phygital, a Cernobbio in Villa d'Este e prevede la presentazione in anteprima del Rapporto e discussioni tematiche che coinvolgono primari attori europei e italiani delle istituzioni, della pubblica amministrazione, del mondo bancario e dell'economiaTesoro - Regolamento BOT- CDA: Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Webcast per presentare i risultati del FY 2021 con il Presidente Esecutivo, Simone Ranucci Brandimarte. Interverranno Virginia Scardia, CFO e Francesca Pietrocarlo,, nvestor Relations Team- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Mid & Small in London- Appuntamento: Mid & Small in LondonUniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Scadenza seconda rata delle eccedenze 2021.Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE 2021Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-03-2022.FIRR - Versamento annuale del contributo FIRR per le aziende.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di febbraio 2022 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di febbraio 2022.The European House Ambrosett - Workshop "Lo Scenario dell’Economia e della Finanza" - Prestigioso evento annuale organizzato da The European House – Ambrosetti. Si svolge a Villa d'Este, a Cernobbio e ci saranno relatori e partecipanti provenienti da tutto il mondo, esperti, premi Nobel, Presidenti, Amministratori Delegati, Top Manager dei principali gruppi e rappresentanti delle più importanti istituzioni politiche, economiche e finanziarie nazionali e internazionali- Assemblea: BilancioCassa Nazionale Dottori Commercialisti - Apertura servizio PCM 2022