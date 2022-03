4AIM SICAF: assemblea approva bilancio, nomina CdA e Collegio Sindacale

4AIM SICAF

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria diha approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio di Esercizio 2021, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2022 , che chiude con utili da realizzi per 4.054.893 euro, in aumento del 120,3% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 1.841.038), un risultato della gestione investimenti per 6.499.318 (Euro -115.551 al 31 dicembre 2020) ed un utile di esercizio pari a 3.955.854 (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020).I soci hanno inoltre deliberato il rinnovo dele stabilito in. Sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione: Giovanni Natali, Alessandro Merenda, Roberto Maviglia, Anna Guglielmi, Giorgio Piazza, Cornelio Mereghetti, Fabio Petrucci, Piergiuseppe Mazzoldi e Vittorino Lanza (tratti dalla lista di candidati presentata dall’azionista Ambromobiliare, titolare di n. 100 azioni di categoria A).I Consiglieri Roberto Maviglia e Anna Guglielmi sono in possesso dei requisiti di indipendenza.L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.Gli azionisti hanno altresìche resterà in carica fino all’assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Sulla base della lista presentata dall’azionista Ambromobiliare, titolare di n. 100 azioni di categoria A, sono stati nominati: Barbara Ricciardi – Presidente, Gaetano Castagna - Sindaco Effettivo, Alessandro Servadei - Sindaco Effettivo, Giuseppina Minutella – Sindaco Supplente, Francesco Montanari – Sindaco Supplente. L’Assemblea ha altresì deliberato i relativi compensi.Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi a seguito dell’Assemblea Ordinaria di 4 AIM SICAF, ha nominato Alessandro Merenda, Presidente e Giovanni Natali, Amministratore Delegato.