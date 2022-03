Ucraina, concluso quarto round di colloqui a Istanbul: stop attività militare a Kiev e Chernikiv

(Teleborsa) - Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra delegazioni dial palazzo Dolmabahce di. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'ambasciata ucraina di Ankara. "Continueremo i nostri negoziati con la Russia ma coinvolgeremo anche i Paesi garanti", ha affermato il delegato ucraino, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una conferenza stampa dopo l'incontro. Se il sistema di garanzie per la sicurezza dell'Ucraina, proposto alla Russia, dovesse "funzionare", il governo di Kiev accetterebbe lo status di "", ha affermato il capo della delegazione ucraina, David Arakhmia."Faremo due passi concreti per la escalation della crisi", ha assicurato invece il consigliere presidenziale russo,. I colloqui, ha spiegato, sono ora in fase concreta e "la Russia interromperà l'attività militare vicino a Kiev e Chernikiv". Il vice ministro della Difesa,, anche lui presente in Turchia, ha confermato la decisione "al fine di aumentare la fiducia reciproca per i futuri negoziati".Durante l'incontro si è parlato anche della possibilità di unfra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. La conferma è arrivata dal Podolyak che è stato citato dall'agenzia Bloomberg. Un incontro fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è possibile ma dopo che una bozza di trattato sarà raggiunta tra le parti, ha affermato il capo negoziatore russo Medinsky, secondo quanto hanno riportato sia Bloomberg che lnterfax.Si è trattato del primo incontro in oltre due settimane. L'Ucraina ha affermato che l'obiettivo più ambizioso è garantire un cessate il fuoco. "Arrivare alla pace e al cessate il fuoco il prima possibile sarà beneficio per entrambe le parti", aveva dichiarato il presidente turco,, secondo quanto ha riportato la tv di Stato Trt, incontrando le delegazioni di Russia e Ucraina prima del nuovo giro di colloqui. Entrambe le parti hanno "legittime preoccupazioni", ha detto Erdogan invitandoli a "porre fine a questa tragedia". Ancheha assistito al discorso del presidente turco. Lo ha fatto sapere la giornalista del quotidiano turco Hurriyet Nalan Kocak che ha condiviso una fotografia del miliardario russo seduto tra funzionari turchi durante il discorso di Erdogan.Non è stato ancora chiarito se il negoziato andrà avanti anche nella giornata di domani.