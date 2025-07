Ucraina, Trump annuncia invio di nuove forniture militari a Kiev

(Teleborsa) - La Casa Bianca sta valutando l'invio di un ulteriore sistema di difesa Patriot all'Ucraina. Dopo l'annunciato stop alle forniture militari americane,le armi – ha detto il presidente Usa– torneranno ad arrivare all'Ucraina perché "deve difendersi". Una presa di posizione che segna la fine dell'idillio con Vladimir Putin. "Putin dice un sacco di stronzate, sta uccidendo troppe persone", è l'accusa lanciata da Trump contro il leader russo che ora minaccia nuove sanzioni a Mosca.Nell'entourage diregna, tuttavia, ancora l': le scorte dei Patriot a disposizione del Pentagono sarebbero infatti ridotte all'osso ma – secondo quanto riporta il il Wall Street Journal – l'amministrazione americana staebbe valutando anche se altri Paesi possano fornire Patriot a Kiev. Agli Usa resterebbe a disposizione soltanto il 25 % dei Patriot per tutti i loro piani militari. A questo punto quindi non è chiaro quanti di questi sistemi anti-missile arriveranno in Ucraina. Secondo Axios, che cita fonti anonime, Trump avrebbe promesso di consegnare subito 10 intercettori a Zelensky e avrebbe iniziato a parlarne anche con la Germania, che sta valutando l'acquisto di altri Patriot da Washington. Le consegne programmate in origine per gli ucraini, tuttavia, erano di 30 unità.Trump, nell'ultima telefonata con Zelensky, aveva già in parte rassicurato l'interlocutore sugli aiuti militari, spiegando che non era stato lui a decidere la sospensione delle forniture. Il, – secondo fonti citate dalla Cnn – la scorsa settimana ha, infatti, ordinato di sospendere le forniture di armi all'Ucraina che facevano parte del pacchetto approvato da Joe Biden, senza informare preventivamente della sua decisione la Casa Bianca. Uno stop deciso dal capo del Pentagono nell'ambito di una revisione delle scorte dopo i raid sui siti nucleari iraniani."Invieremo altre armi. Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi. Ora vengono colpiti molto duramente" ha assicurato Trump parlando con i giornalisti. E, rivolto a Putin: "Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato". Da parte di Trump anche l'utilizzo del poco diplomatico utilizzo del termine "stronzate" rispetto ai discorsi di Putin pronunciati durante tutte le telefonate tra i due leader. Secondo il presidente Usacome dimostrano gli incessanti bombardamenti su tutta l'Ucraina e intensità nell'offensiva di terra.A Mosca la notizia della nuova fornitura di armi all'Ucraina non è stata presa bene. È una strategia "non in linea con i tentativi di promuovere una soluzione pacifica" e che al contrario "favorisce in tutti i modi la prosecuzione delle ostilità", ha sottolineatoIl portavoce del Cremlino tuttavia non ha puntato il dito contro il presidente americano, sottolineando i suoi "sforzi per avviare un negoziato diretta tra Russia e Ucraina". La versione di Mosca è che il continuo riarmo di Kiev è da imputare a una "linea scelta dagli europei".