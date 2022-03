Ucraina, S&P rivede al ribasso stime PIL Eurozona (+3,3%). La Russia crolla a -8,5%

(Teleborsa) - Lo shock dell'invasione dell'Ucraina è un punto di svolta nel ciclo del credito. Per tale ragionesi attende un deterioramento delle prospettive di credito, un inasprimento delle condizioni di finanziamento e un tasso di default in rialzo verso il 2,5% entro la fine dell'anno. È quanto emerge dalpubblicato dall'agenzia.La sicurezza energetica, ulteriori interruzioni nelle catene di approvvigionamento e l'aumento delle pressioni inflazionistiche sono per S&P i fattori di rischio che più probabilmente influenzeranno lenei prossimi mesi. L'agenzia prevede un'inversione del trend di miglioramento della qualità del credito, in atto da 14 mesi, a causa del rallentamento della crescita e delle maggiori pressioni sui costi di produzione, che peseranno sempre più sui margini delle aziende nel corso dell'anno. Le condizioni di finanziamento in Europa – sottolinea il rapporto – dovrebbero inasprirsi man mano che le banche centrali entrano in modalità di tightening per contrastare le pressioni inflazionistiche elevate, nonostante il rallentamento della crescita.Nell'l'agenzia di rating rivede. Per S&P il dato si attesterà alben 1,1 punti percentuali in meno delle precedenti previsioni.dal precedente 3%. "In questa fase, – si legge nel rapporto – sembra che l'economia europea possa resistere al conflitto in Ucraina, ma non senza conseguenze per la crescita e l'inflazione".Peggiore il quadro per lache quest'anno, secondo l'ultimo, accuserà unaa causa delle sanzioni imposte da Usa e Paesi Ue in seguito all'invasione dell'Ucraina. Per il Paese S&P prevede una ripresa limitata alloSottolineando l'elevato grado di incertezza sulle previsioni l'agenzia definisce quello della Russia ilovvero dal -14,5% del 1992, registrato in coincidenza con il passaggio dall'economia panificata dell'era sovietica all'economia di mercato. S&P ricorda che si sono verificate massicce fughe di capitali dopo le sanzioni, costringendo la banca centrale russa ad alzare improvvisamente i tassi di interesse dal 9,55% al 20% e a varare misure restrittive sui movimenti di capitali. "Queste misure – si legge nel rapporto – sembrano aver stabilizzato il settore bancario e il rublo per ora e la valuta ha recuperato parte delle perdite". I deprezzamenti si tradurranno, tuttavia, anche in una maggiore inflazione interna che viene prevista al 16% quest'anno, mentre lo shock sul clima di fiducia implicherà un calo degli investimenti.