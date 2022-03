Expert.ai, nel 2021 EBITDA superiore a guidance

Expert.ai

(Teleborsa) - Itotali al 31 dicembre 2021 disono pari a 31,1 milioni di euro, lievemente al di sotto dell'intervallo delle guidance (Euro 33 milioni – 35 milioni) ma con unsu base annua, da 11,3 milioni nel 2020 a 14,1 milioni nel 2021, rappresentando così più della metà dei ricavi totali del 2021.L’ EBITDA è negativo per 9,5 milioni (negativo per 4,6 milioni al 31 dicembre 2020). Il decremento - spiega la società nella nota dei conti - "è imputabile principalmente ai maggiori investimenti in costi del personale finalizzati all’ampliamento sia del team sales e marketing sia del team di ricerca e sviluppo" (nel corso del 2021 sono state effettuate circa 100 nuove assunzioni).Rispetto al valore di EBITDA negativo delle guidance 2021-2024 stimato in un range tra -11 milioni e -13 milioni, si registra unache riflette un efficace controllo dei costi, nonostante gli importanti investimenti legati ai costi del personale".L’è negativo per 17,2 milioni (-11,6 milioni al 31 dicembre 2020), a fronte di ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per 7,7 milioni riferibili principalmente a costi di sviluppo capitalizzati.Ilevidenzia una perdita pari a 15,7 milioni (perdita di 7,7 milioni al 31 dicembre 2020).L'è positivo per 0,7 milioni, rispetto ad un indebitamento finanziario netto positivo al 31 dicembre 2020 pari a 18,8 milioni.Nel 2022 la società intende ", facendo leva sugli investimenti effettuati negli ultimi 18 mesi. L’ampliamento del team di vendita, il rafforzamento delle risorse nell’area marketing e ricerca e sviluppo e l’ottimizzazione della strategia Go-to-Market con la nuova piattaforma proprietaria, infatti, rappresentano le solide fondamenta perlo sviluppo dei prossimi anni".“Nel 2021 abbiamo perseguito un obiettivo molto chiaro: ottimizzare la tecnologia e creare il team giusto per trasformare il business e accelerare la nostra crescita" - ha commentato-. Con ricavi ricorrenti in forte crescita, che rappresentano il 64% di quelli principali, abbiamo anche accelerato la trasformazione verso un modello di business SaaS (Software as a Service)", ha aggiunto il top manager.