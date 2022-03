Edison, assemblea approva bilancio e rinnova CdA. Monti confermato AD

Edison

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti diha approvato il bilancio 2021 della capogruppo Edison che si è chiuso con ricavi a 9.797 milioni di euro da 4.432 milioni di euro nel 2020 e undi euro (risultato netto negativo di 68 milioni di euro nel 2020), deliberando la distribuzione di un dividendo unitario di 0,285 euro per ogni azione di risparmio e di un dividendo unitario di 0,055 euro per ogni azione ordinaria.L'Assemblea ha inoltre. Su proposta dell’azionista di controllo Transalpina di Energia, sono stati confermati Marc Benayoun, nominato anche Presidente, Béatrice Bigois, Paolo Di Benedetto, Fabio Gallia, Angela Gamba, Xavier Girre, Jean-Bernard Lévy, Nicola Monti e Florence Schreiber ed è entrata Nelly Recrosio. Il Consiglio di Amministrazionee quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.Nella riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all’Assemblea,