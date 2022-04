Covid, contagi risalgono a 88.173 con 194 morti

(Teleborsa) -

Tornano a correre i contagi di Covid raggiungendo quota 88.173 casi, 57mila in più rispetto a ieri, quando i contagiati erano 30.630. E' quanto emerge dal consueto bollettino del Ministero della Salute.

Rispetto a martedì scorso si registra però un calo di 11 mila (erano 99.457) con una diminuzione su base settimanale del 1,1% per cento. Anche i morti sono aumentati a 194 dai 125 di ieri, superando quota 160mila decessi da inizio pandemia.



Sono stati effettuati 588.576 tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 211.214 di ieri, con un tasso di positività che sale al 15% dal 14,5% del giorno precedente e rispetto al 15,1% di una settimana fa.



Le terapie intensive si confermano in calo (-12) a quota 471, mentre i ricoveri nei reparti ordinari crescono (+5) a quota 10.246.

Gli attualmente positivi sono quasi invariati a 1.274.388 e di questi 1.263.671 sono in isolamento domiciliare.