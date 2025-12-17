KME Group riapre il bond 2024–2029 per 9 milioni riservati a investitori qualificati

KME Group

(Teleborsa) -rende noto che, in data odierna, ha effettuato l’ultima riapertura, nel limite consentito dalle esenzioni da prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione previste dalla normativa vigente, del prestito obbligazionario denominato “KME Group S.p.A. 2024– 2029” codice ISIN IT0005597874 (le “Obbligazioni”) per un importo di Euro 9.000.000, mediante emissione di n. 9.000.000 obbligazioni (le “Nuove Obbligazioni”), godimento regolare, tasso fisso nominale annuo lordo del 5,75% e valore nominale unitario di Euro 1,00.Con l’emissione delle Nuove Obbligazioni (che rappresenteranno il 4,9% delle n. 185.000.000 Obbligazioni attualmente in circolazione), il numero totale delle Obbligazioni emesse sarà pari a 194.000.000, per un valore nominale complessivo pari a Euro 194 milioni.Il prezzo di collocamento delle Nuove Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale ed il regolamento, ivi incluso il pagamento del rateo interessi maturato, è previsto in data 22 dicembre 2025.Le Nuove Obbligazioni, spiega una nota, sono state sottoscritte da investitori qualificati e saranno ammesse automaticamente alla negoziazione sul MOT, al pari delle altre Obbligazioni, senza la necessità di pubblicare un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalla vigente normativa.La riapertura effettuata rappresenta l’emissione conclusiva di questa serie di obbligazioni nell’ambito dell’importo massimo di Euro 200 milioni deliberato da KME in data 20 maggio 2024, finalizzata al rifinanziamento di parte del debito del Gruppo KME.