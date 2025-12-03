Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,24%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.173,8. Rischio di discesa fino a 25.937,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.409,9.
