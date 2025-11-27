Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice svizzero, che chiude con una variazione percentuale dello 0,40%.
Lo status tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12.915,3. Rischio di eventuale correzione fino al target 12.636,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13.194,5.
