Campari, Credit Suisse migliora target price e giudizio

Credit Suisse

Campari

Campari

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 9,50 euro) per azione ilsu, società quotata su Euronext Milan e uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, migliorando anche ilsul titolo a "". Gli analisti ritengono che laverso le categorie Tequila e Bitters dovrebbe portare al rialzo la crescita dei ricavi (+8% di crescita organica a medio termine vs consensus del +6,5%). In particolare, il portafoglio statunitense di Campari è in grado di raggiungere un CAGR del +9%, in accelerazione rispetto al +5% pre-pandemia. Credit Suisse ha anche aumentato le stime dell'utile per azione grazie agli effetti positivi dei cambi."Ci aspettiamo che le potenziali fusioni e acquisizioni diventino un'area di interesse più ampia per gli investitori nei prossimi 12 mesi", viene sottolineato nella ricerca. Viene evidenziato che il management ha espresso il desiderio di partecipare al consolidamento del settore, inclusi. Sulla base dell'attuale prezzo delle azioni, viene stimato che la società abbia 6 miliardi di euro di potenza di fuoco azionaria, che salgono a 22 miliardi di euro nel 2023 e 49 miliardi di euro nel 2028.Intanto a Piazza Affari si muove al ribassocon i, per una discesa dell'1,51%. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 10,68 e successiva a 10,57. Resistenza a 11,02.