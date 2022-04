Designer Brands alza la guidance, titolo festeggia

Designer Brands

(Teleborsa) - Protagonista a Wall Street il titoloche mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,16%.A fare da assist alle azioni contribuisce la revisione al rialzo della guidance 2022 decisa dal rivenditore di abbigliamento ed accessori. Per quest'anno la società ha alzato le stime sull'utile portandole a 1,80-1,90 dollari dal range di 1,75-1,85 dollari indicato in precedenza.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,01 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,72.