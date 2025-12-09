Wall Street cauta alla vigilia della Federal Reserve

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con il mercato in attesa del verdetto, domani, della Federal Reserve sul costo del denaro statunitense. Scontato il taglio dei tassi americani, di 25 punti base, ma gli interrogativi degli investitori si concentrano sul successivo percorso di allentamento della politica monetaria. I mercati ora prezzano altre due mosse della banca centrale, entro la fine del prossimo anno.
Sul fronte societario, focus sul titolo Nvidia
dopo il via libera da parte del presidente USA, Donald Trump alle vendite di chip H200 alla Cina e, ad altri Paesi, a condizione che un quarto dei ricavi sia versato al governo degli Stati Uniti.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
mostra un guadagno frazionale dello 0,32%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.849 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,23%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,03%).