Milano 16:53
44.096 +1,34%
Nasdaq 16:53
25.133 -0,25%
Dow Jones 16:53
48.431 -0,06%
Londra 16:52
9.762 +1,17%
Francoforte 16:52
24.204 +0,07%

Mercato americano positivo. Focus su Job Report e inflazione

Commento, Finanza
Mercato americano positivo. Focus su Job Report e inflazione
(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati economici chiave relativi a occupazione, domani, e inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.

Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,29%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 6.850 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,48%); negativo l'S&P 100 (-0,74%).

Condividi
```