Mercato americano positivo. Focus su Job Report e inflazione

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati economici chiave relativi a occupazione, domani, e inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della Federal Reserve
, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.
Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,29%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.850 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,48%); negativo l'S&P 100
(-0,74%).