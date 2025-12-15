Mercato americano positivo. Focus su Job Report e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori concentrata sui dati economici chiave relativi a occupazione, domani, e inflazione, giovedì 18 dicembre. L'ultimo taglio dei tassi da parte della, la scorsa settimana, ha fatto emergere profonde divisioni tra i responsabili politici in seno alla banca centrale guidata da Jerome Powell, il cui mandato giungerà al termine a maggio.Il focus degli addetti ai lavori è rivolto anche alle altre banche centrali che si riuniranno questa settimana. Giovedì sarà la volta di Norges Bank e Riksbank, insieme alla BCE e alla Banca d'Inghilterra, mentre venerdì è attesa la Banca del Giappone.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,29%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 6.850 punti. In moderato rialzo il(+0,48%); negativo l'(-0,74%).