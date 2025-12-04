Poco mossa la Borsa americana, bene Meta con tagli al metaverso

(Teleborsa) - Seduta poco mossa a Wall Street
, con gli investitori che digeriscono gli ultimi dati macroeconomici in vista della prossima riunione della Fed, quando è ormai scontato che i tassi di interesse verranno tagliati ulteriormente. Secondo il FedWatch Tool del CME, c'è una probabilità dell'87% che la banca centrale riduca i tassi di 25 punti base questo mese, in aumento rispetto al 68% circa del mese scorso.
Con il rapporto sulle buste paga di novembre del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti atteso dopo la riunione di dicembre della Fed, gli investitori si sono concentrati su una serie di indicatori secondari, che nel complesso delineano un quadro disomogeneo del mercato del lavoro. Oggi è stato svelato che le nuove domande di sussidio di disoccupazione sono scese
al livello più basso in oltre tre anni; inoltre, i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato
71.321 tagli di posti di lavoro
a novembre 2025, in aumento del 24% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e in calo del 53% rispetto ai 153.074 tagli annunciati il mese precedente.
L'attenzione si sposta ora sul rapporto di settembre sulla spesa per consumi personali
di venerdì, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed e la prima pubblicazione del PCE dallo shutdown.
Tra chi ha annunciato i risultati trimestrali
prima della campanella, Kroger
ha tagliato
la guidance sulle vendite dopo un terzo trimestre sotto le attese, mentre Dollar General
ha migliorato
la guidance dopo terzo trimestre in crescita.
Con riferimento a Meta Platforms
, Bloomberg ha scritto che Mark Zuckerberg taglierà significativamente le risorse per la costruzione del cosiddetto metaverso
, uno sforzo che in passato ha definito il futuro dell'azienda ed è stato la ragione per cui ha cambiato nome da Facebook. I dirigenti hanno discusso di potenziali tagli al budget fino al 30% per il gruppo del metaverso il prossimo anno, secondo fonti vicine alla discussione.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
che si ferma a 47.939 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.858 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,13%); come pure, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,13%).