Trenitalia sfreccia e Disneyland Paris su un Frecciarossa dedicato al 30° anniversario

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) dedica alun treno, giunto n stamattina alla stazione Centrale di Milano. Presenti al taglio del nastroDirettore Business Alta Velocità di Trenitalia,Direttore Marketing Trenitalia,Country Head Disneyland Paris. Ad accogliere il treno anche Nicolò De Devitiis, Anna Clavo, Mammadalprimosguardo, Notordinaryfamily, Nelson Chuk, Ramsk, Mura e Aurora Baruto.Due carrozze del treno sono allestite conche richiamano ile, per i piccoli ospiti a bordo, sono presenti deistampati sui tavolini. Chi salirà a bordo alMilano-Parigi sarà riservata unae nelle settimane successive, su Frecciarossa e Frecciargento, i bambini riceveranno unaL’arrivo del Frecciarossa con grafica dedicata segna anche ildedicato a tutti coloro che viaggeranno in Italia sulle Frecce e valido a partire da oggi e fino a domenica 8 maggio. In palio, per l’intera durata del concorso pacchetti soggiorno e ingressi giornalieri per due persone al Parco Disneyland e al Parco Walt Disney Studios.L’iniziativa si inserisce nell’ambito dellae conferma l’impegno della società di trasporto del Gruppo FS a favore delle famiglie con bambini che scelgono il treno per i propri spostamenti, lasciando a casa l’auto privata.attraversoregionali e a media e lunga percorrenza frequenti e capillari.Direttore Business Alta Velocità, ha parlato del, che ha già fatto sold-out, non solo sulla direzione Disneyland, ma anche verso la Capitale francese e verso Lione.