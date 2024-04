Mimit, ok del Cdm al piano filatelico 2024

(Teleborsa) - Ilha approvato, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ilper il 2024. Il decreto presidenziale autorizzativo dell'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative è stato elaborato, sulla base delle proposte pervenute, dall'Amministrazione che ha anche acquisito il parere della Consulta.In particolare, appositiricorderanno Marsilio Ficino, Guglielmo Marconi, nel 150° anniversario della nascita; San Tommaso d’Aquino, nel 750° anniversario della scomparsa; Giacomo Puccini, Giacomo Matteotti ed Eleonora Duse nel centenario della scomparsa; Giovanni Gentile, nell’80° anniversario della scomparsa. Saranno ricordati inoltre Libero Grassi, Franco Basaglia, Alberto Manzi, Carlo Melograni, nel centenario della nascita; Giuseppe Tatarella, nel 25° anniversario della scomparsa; Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa. Nella precedente edizione erano stati realizzati francobolli commemorativi per David Sassoli e Franco Frattini.Fra le, i francobolli saranno dedicati a: Accordi di Villa Madama, nel 40° anniversario, congiunto con lo Stato Città del Vaticano; Prima legge sui brevetti, nel 550° anniversario; Associazione Nazionale Bersaglieri, nel centenario; Il viaggio: il giro del mondo della Nave Amerigo Vespucci e Marco Polo, nel 700° anniversario della scomparsa; Presidenza Italiana del G7; Fondazione Venezia per la ricerca della Pace, nel 25° anniversario, congiunto con lo Stato Città del Vaticano; Corpo della Guardia di Finanza, nel 250° anniversario dell’istituzione; Raccolta Europa 2024.Alle carte-valori postali commemorative e celebrative, autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, si affiancano iappartenenti a diverse serie tematiche, autorizzati direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quest’anno di particolare interesse storico come ad esempio la serie “” contro ogni forma di terrorismo che ricorda, 50 anni dopo, la Strage di Piazza della Loggia e la strage dell'Italicus, il rapimento del giudice Mario Sossi, l'assassinio di Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci e, 45 anni fa, del sindacalista Guido Rossa.A norma di legge, i francobolli sono emessi dallo Stato attraverso il, mentre alla concessionaria pro-tempore del servizio postale (Poste Italiane S.p.A.) è affidata la successiva fase di commercializzazione attraverso la distribuzione di ogni nuova emissione a ciascun ufficio postale del Paese.