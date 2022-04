Generali, De Agostini continua vendita quota con derivati

Generali

(Teleborsa) - Proseguono ledetenuta in, operazione annunciata a novembre 2021 e che sta prendendo forma in questi mesi. In ogni caso, la dimissione a termine della partecipazione nella compagnia triestina (pari all'1,44%) sarà efficace solo dopo l'assemblea del 29 aprile, quella in cui verrà rinnovato il consiglio di amministrazione.Secondo quanto emerge da un internal dealing, il 7 aprile De Agostini ha dato esecuzione (al di fuori di una sede di negoziazione) a un'operazione consistente in unoGenerali, pari allo 0,13% del capitale sociale.