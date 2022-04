Lavoro, Tridico: con nuovo sistema "occasionale" ridotto del 95% numero di lavoratori ex voucher

(Teleborsa) -sono due sistemi "profondamente diversi". Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps,, in audizione nella commissione Lavoro della Camera. Nel biennio 2015-2016 il valore medio annuo dei voucher è stato pari a 1,2 miliardi di euro con un numero medio annuo di prestatori di 1,6 milioni. Nel biennio 2018-2019 il valore medio annuo dei contratti di prestazione occasionale e libretto famiglia è stato dicon un numero medio annuo di prestatori pari a. "Il passaggio dal vecchio sistema del lavoro accessorio al nuovo sistema del lavoro occasionale ha quindi comportato una riduzione del 93% in termini economici e del 95% in termini di lavoratori", ha detto Tridico. "Le ragioni del progressivo boom deie all'opposto del ricorso molto limitato ai contratti di prestazione occasionale e al libretto famiglia risiedono principalmente nei rispettivi impianti normativi", ha aggiunto.L'abolizione dei voucher, ha ricordato Tridico, "ebbecontingenti, ma il dibattito sui pro e sui contro era in atto da tempo". "Anche la credenza che questedi lavoro portino a riduzione del lavoro non regolare è sbagliata – ha aggiunto il presidente dell'Inps – la diffusione massiva di forme di lavoro flessibile, infatti, rende più complicato portare a termine con successo le azioni di vigilanza. Ipossono essere utilizzati facilmente per coprire lavoro non dichiarato e utilizzati come forme di assicurazione contro il rischio di ricevere un verbale ispettivo. Inducendo così l'espansione del lavoro grigio".Tridico ha poi ricordato che "quando i voucher furono aboliti quelle imprese che ne utilizzavano molti hanno aumentato la propriautilizzando altre forme contrattuali, per lo più incrementando temporanei o part time. Ciò suggerisce che la domanda di lavoro delle stesse imprese potesse essere coperta anche prima da contratti più stabili". Se si comparano imprese che "utilizzavano voucher" e "non li utilizzavano" dopo l'abolizione, si riscontra che i risultati delledi vigilanza nell'aziende che utilizzavano voucher certificano una propensione all'utilizzo di lavoro non regolare relativamente più alta.Tridico ha infine ricordato che a breve sarà possibile gestire idei contratti di prestazione occasionale (Cpo) e i pagamenti sudirettamente attraverso l'app IO, cosi' come è già possibile fare oggi per i contributi dei lavoratori domestici. Tridico ha sottolineato che in questo modo si offrirà un nuovo veicolo agile e semplice ai cittadini e alle imprese.