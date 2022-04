Pattern, Intesa Sanpaolo aumenta target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Pattern

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7,7 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021 (chiuso con risultati superiori alle attese degli analisti) e completato le acquisizioni di una quota di RGB e di Zanni. "A medio termine, riteniamo che il gruppo siadi crescita previste in termini di qualità della produzione, sostenibilità dei prodotti e della catena di approvvigionamento e un approccio digitale", scrivono gli analisti.Intesa Sanpaolo si aspetta che la società chiuda il 2022 conper 92,4 milioni di euro, undi 9,5 milioni di euro e undi 4,3 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 107,8 milioni di euro, 12,1 milioni di euro e 6,1 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a un valore della produzione per 118,6 milioni di euro, un EBITDA di 13,8 milioni di euro e un utile netto di 7,3 milioni di euro.