Atlantia piatta in borsa in attesa dell'OPA

(Teleborsa) -, ma con volumi consistenti, per il titolonella seduta odierna. Oggi si riunisce il consiglio di amministrazione di Edizione (che attraverso Sintonia detiene una partecipazione del 33,1% nella società), che dovrebbeda lanciare sulla holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità. L'operazione dovrebbe essere promossa con un veicolo controllato al 60% dalla famiglia Benetton e al 40% dal fondo statunitenseIl titolo si è allineato, il prezzo che diversi analisti hanno ipotizzato come appropriato per Atlantia. Si tratta di un premio del 30% rispetto ai valori precedenti al rally di questi giorni (spinto dalla potenziale guerra di OPA tra la cordata Benetton-Blackstone e il consorzio formato da Global Infrastructure Partners, Brookfield e il gruppo). La valorizzazione complessiva della società sarebbe quindi di circa 18 miliardi di euro.Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente,si posiziona a. Il controvalore, a un'ora dall'inizio delle contrattazioni, è superiore ai 19 milioni di euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 21,9 e con più immediato supporto in avvicinamento a 21,65.