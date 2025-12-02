Madrid: positiva la giornata per ACS

(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios
, che avanza bene del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di costruzioni spagnola
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ACS
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ACS
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ACS
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,43 Euro. Primo supporto a 78,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)