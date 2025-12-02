Milano 11:56
Madrid: positiva la giornata per ACS

(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società di costruzioni spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso ACS rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ACS. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ACS evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,43 Euro. Primo supporto a 78,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
