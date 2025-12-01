Madrid: ACS in forte calo

Actividades de Construccion y Servicios

Ibex 35

società di costruzioni spagnola

indice azionario della Borsa di Madrid

ACS

(Teleborsa) - Ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,52%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +2,93% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,5 Euro e primo supporto individuato a 74,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)