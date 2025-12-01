Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Madrid: ACS in forte calo

Migliori e peggiori
Madrid: ACS in forte calo
(Teleborsa) - Ribasso per Actividades de Construccion y Servicios, che passa di mano in perdita del 4,52%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +2,93% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


L'esame di breve periodo di ACS classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,5 Euro e primo supporto individuato a 74,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 82,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```