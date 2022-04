CleanBnB, salgono incassi e appartamenti gestiti in 1° trimestre 2022

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha registrato nel primo trimestre del 2022 un ulteriore consolidamento del proprio, che ha raggiunto le 1.250 unità, distribuite in 60 località italiane e gestite in esclusiva. Ida CleanBnB nel periodo sono stati inoltre pari a 8.928, con un incremento del 289% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, ha superato quota 2,96 milioni di euro (circa il triplo rispetto al primo trimestre del 2021)."Il volume di incassi del primo trimestre di quest'anno, per quanto fosse prevedibile migliorare le performance 2021, è stato decisamente superiore alle aspettative - ha commentatodi CleanBnB - Superato il picco di contagi da Covid-19 di gennaio, stiamo assistendo a unain quasi tutte le località servite da CleanBnB in Italia, con massiccio ritorno degli ospiti stranieri".