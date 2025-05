Borgosesia lancia nuova società per valorizzazione e commercializzazione di asset immobiliari

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha, società interamente, sia di proprietà diretta che gestiti per conto terzi, pari complessivamente a circa 200 milioni di euro.Borgosesia Agency nasce con l’obiettivo didi Borgosesia (Borgo RE) nelle attività di scouting di nuove opportunità e accelerazione dei processi di dismissione, garantendo una gestione efficiente dei rapporti con gli intermediari territoriali e delle attività di marketing immobiliare, oggi sempre più complesse e specialistiche.Grazie a unconsolidate, Borgosesia Agency si occuperà direttamente della gestione delle vendite, nonché del coordinamento delle azioni promozionali e delle reti di vendita, con l’obiettivo di massimizzare il valore degli asset in tempi rapidi e con un approccio tailor-made.Borgosesia Agency oggi è già operativa e sta gestendo direttamente la commercializzazione di: "Abitare Lainàa", che comprende 58 appartamenti in costruzione a Lainate (MI); Villa Marli a Santa Margherita Ligure (GE), che vede 4 appartamenti oggi in fase di ristrutturazione; e "Le Magnolie" a Bergamo, progetto di 27 appartamenti. Il valore complessivo di queste iniziative ammonta a oltre 38 milioni di euro."Riteniamo che conseguentemente ai volumi di transazioni raggiunti sia arrivato il momento di creare una struttura interna ad hoc che generi ricavi addizionali e, al tempo stesso, valorizzi il know-how delle persone che si occupano con competenza di queste attività - ha commentato l'- Oggi, Borgosesia Agency rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della divisione Real Estate, con ricadute positive in termini di efficacia e creazione di valore per gli stakeholder".