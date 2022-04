Poste: ok CdA a fusione PSIA, avrà direttamente azioni Nexi

Poste Italiane

NEXI

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha, tra l’altro, approvato il progetto di fusione per incorporazione in Poste Italiane di PSIA , il cui capitale è interamente e direttamente detenuto dalla stessa Poste Italiane.Il progetto di fusione è stato approvato nella giornata del 13 aprile 2022 anche dall’Amministratore Unico di PSIA.L’operazione - spiega una nota - che prevede l’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa per le operazioni di fusione di società interamente possedute, spiegherà la sua efficacia a decorrere dalla data dell’ultima delle iscrizioni e non comporterà alcuna emissione di nuove azioni né comunque assegnazione di azioni di Poste Italiane, azionista unico della società partecipante alla fusione.La fusione si pone nell'ottica di una riorganizzazione societaria che permetterà a Poste Italiane di(PSIA infatti ha come unico attivo una partecipazione pari a circa il 3,6% del capitale sociale della stessaNEXI), semplificando in tal modo la struttura del Gruppo.L'operazione verrà successivamente sottoposta all’assemblea di PSIA e al Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane (come consentitodallo statuto stesso di Poste Italiane).