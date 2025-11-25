Milano 11:59
42.244 -0,13%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:59
9.550 +0,16%
Francoforte 11:59
23.234 -0,02%

Poste Italiane entra nell'indice S&P Europe 350

(Teleborsa) - Poste Italiane, società italiana attiva nelle spedizioni e nei servizi finanziari, sarà aggiunta agli indici S&P Europe 350, S&P Euro Plus e S&P Euro a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di giovedì 27 novembre 2025. L'indice S&P Europe 350 è composto da 350 società blue-chip leader provenienti da 16 mercati europei sviluppati.

Covestro sarà rimossa dagli indici S&P Europe 350, S&P Euro Plus e S&P Euro a partire da prima dell'apertura delle contrattazioni di giovedì 27 novembre 2025, a seguito dell'imminente acquisizione della società da parte di ADNOC International Germany Holding AG, società non facente parte dell'indice.


