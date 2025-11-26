Poste Italiane, bond da 750 milioni: domanda oltre tre volte l’offerta

Poste Italiane

(Teleborsa) -è tornata oggi sulcon un’emissione senior unsecured da, destinata a investitori istituzionali e realizzata nell’ambito delda 2,5 miliardi. L’operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte ai titoli offerti, con forte partecipazione internazionale soprattutto da Francia, Benelux, Germania e Austria.L’emissione è finalizzata ae ampliare la; i proventi saranno impiegati per scopi societari generici. I rating attesi sono BBB+ per S&P e Scope e Baa2 per Moody’s.Leprevedono una, fissata al 3 dicembre 2030, una cedola fissa annua del 3%, un prezzo di emissione pari al 99,7940% e un rendimento effettivo del 3,045%.Ilè previsto per il 3 dicembre 2025, data in cui le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale della Borsa del Lussemburgo e sul MOT di Borsa Italiana.Le obbligazioni sono state collocate da uncomposto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.