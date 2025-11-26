Poste Italiane, bond da 750 milioni: domanda oltre tre volte l’offerta

(Teleborsa) - Poste Italiane
è tornata oggi sul mercato obbligazionario
con un’emissione senior unsecured da 750 milioni di euro
, destinata a investitori istituzionali e realizzata nell’ambito del Programma EMTN
da 2,5 miliardi. L’operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte ai titoli offerti, con forte partecipazione internazionale soprattutto da Francia, Benelux, Germania e Austria.
L’emissione è finalizzata a diversificare le fonti di finanziamento
e ampliare la base degli investitori
; i proventi saranno impiegati per scopi societari generici. I rating attesi sono BBB+ per S&P e Scope e Baa2 per Moody’s.
Le principali condizioni
prevedono una scadenza a cinque anni
, fissata al 3 dicembre 2030, una cedola fissa annua del 3%, un prezzo di emissione pari al 99,7940% e un rendimento effettivo del 3,045%.
Il regolamento
è previsto per il 3 dicembre 2025, data in cui le obbligazioni saranno ammesse alla quotazione sul segmento professionale della Borsa del Lussemburgo e sul MOT di Borsa Italiana.
Le obbligazioni sono state collocate da un sindacato di banche
composto da: Barclays, BNP PARIBAS, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Morgan Stanley, Société Générale e UniCredit che hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.