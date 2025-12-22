TIM, Cda propone conversione azioni di risparmio in ordinarie e riduzione capitale sociale a 6 miliardi

TIM

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di sottoporre, in un unico contesto, all’Assemblea dei Soci una proposta di conversione facoltativa e obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e la riduzione volontaria del capitale sociale.Il Cda propone l’attribuzione ai possessori di azioni di risparmio della facoltà diTelecom Italia S.p.A., sulla base di un, più un conguaglio in denaro pari a complessivi 0,12 euro per azione di risparmio, da corrispondersi da parte della Società in favore degli Azionisti di Risparmio che esercitino tale facoltà di conversione.Proposta laTelecom Italia S.p.A., sulla base di un, più un conguaglio in denaro pari a complessivi 0,04 euro per azione di risparmio.Proposta infine la, destinando l’importo riveniente fino a concorrenza del quinto del capitale sociale (post riduzione), a riserva legale, e per il residuo importo, a costituzione di una riserva disponibile di patrimonio netto.L’operazione di Conversione sottoposta agli Azionisti è diretta adella Società e realizzare esigenze die, più in generale, della, nonché diin più categorie di azioni ammesse a quotazione; oltrechè creare le condizioni perdelle azioni ordinarie.I termini della conversione esprimono undella conversione facoltativa dell'8,3% rispetto al 19 dicembre 2025 (il giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio al mercato della Conversione), del 10,6% un mese prima della Data di Riferimento, 13,5% tre mesi prima della Data di Riferimento e 21,6% sei mesi prima della Data di Riferimento.La Conversione delle azioni di risparmio avrà comunque. Di conseguenza, le azioni di risparmio non beneficeranno per l’esercizio 2025 degli eventuali privilegi patrimoniali previsti nello Statuto.Infine, il Cda, a seguito delle dimissioni del Consigliere indipendente Umberto Paolucci, comunicate al mercato lo scorso 10 dicembre ed effettive dal 1° gennaio 2026, ha. Il consigliere entrante non detiene azioni TIM, si qualifica come amministratore indipendente ed entrerà in carica a partire dal 1° gennaio 2026.In considerazione di quanto sopra, il Cda ha convocato l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria in unica convocazione per il 28 gennaio 2026.