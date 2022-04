Shionogi crolla in borsa: farmaco Covid disturba sviluppo fetale

Pfizer

(Teleborsa) -, società farmaceutica giapponese, èper i timori che il suo farmaco sperimentale orale per Covid-19, che è ancora in attesa di approvazione da parte delle autorità di regolamentazione, possa comportare. Shionogi sconsiglia l'uso della pillola durante la gravidanza sulla base dei dati preclinici che mostrano un collegamento a difetti alla nascita, ha detto un portavoce ai giornali giapponesi. Shionogi ha perso fino al 15%, per poi recuperare terreno e assestarsi sulLa società ha presentato domanda di approvazione a febbraio per la pillola, cheper i pazienti affetti da coronavirus, dopo quelli sviluppati da. Shionogi ha anche firmato un accordo di base per vendere il farmaco al governo giapponese.Dopo questa notizia, le possibilità di successo della pillola sono scese al 5% dal 50% secondo gli analisti di, che ha, oltre ad aver ridotto le stime e il target price.