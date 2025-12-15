Sanofi, crolla il titolo a Parigi dopo fallita sperimentazione farmaco per sclerosi multipla

(Teleborsa) - Profondo rosso per Sanofi
alla Borsa di Parigi dopo che la società farmaceutica francese ha dichiarato lunedì che il suo farmaco sperimentale tolebrutinib non ha raggiunto l’endpoint primario
in uno studio clinico di Fase 3 per la sclerosi multipla primaria progressiva
(PPMS).
Lo studio PERSEUS
ha dimostrato che il farmaco non ha ritardato il tempo di progressione
della disabilità confermata a 6 mesi rispetto al placebo nei pazienti con PPMS, che rappresentano circa il 10% della popolazione complessiva affetta da sclerosi multipla.
Sulla base di questi risultati, Sanofi non richiederà l’approvazione
normativa per il tolebrutinib nella PPMS.
"Siamo delusi dai risultati odierni; tuttavia, crediamo che questi risultati miglioreranno la nostra comprensione della biologia sottostante della malattia della sclerosi multipla", ha dichiarato Houman Ashrafian, Vicepresidente Esecutivo, Responsabile della Ricerca e Sviluppo di Sanofi
.