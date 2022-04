Media Maker, DG Marco Verna lascia dopo inchiesta maxi frode

Media Maker

(Teleborsa) -, società quotata sulla borsa di Parigi e specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive, si è dichiarata "" alle indagini condotte dalla Procura di Milano sulla maxi frode e riciclaggio sugli spazi pubblicitari che ha portato agli arresti domiciliari di quattro manager e sequestri per 28 milioni di euro. La società afferma di non avere "ricevuto alcuna contestazione in relazione alle predette notizie di stampa,"."Ferme restando le tutele e le garanzie dovute a coloro che sono oggetto di indagine - si legge in una nota - la società ha proceduto a, prendendo atto delle", che ricopriva il ruolo di direttore generale nella società che opera con il media barter e gestisce un portafoglio di spazi pubblicitari su diversi tipi di canali.