gAIn360 verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 9,8 milioni di euro

MIT SIM

(Teleborsa) -, società tecnologica costituita nel 2024 che offre soluzioni proprietarie basate sull'AI e destinate principalmente ad operatori del settore finanziario, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi 9,8 milioni di euro, dopo aver1,8 milioni di euro interamente in aumento di capitale.Ildi collocamento è stato pari a 1,60 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,60-2,00 euro per azione). Ilè del 13,37%. La società di Mashfrog Group ha 6.127.000 azioni ordinarie (di cui 1.127.000 azioni ordinarie di nuova emissione) e 1.127.000 Warrant denominati "Warrant GAIN360 2025-2028".Ilè composto da 7 membri: Edoardo Narduzzi (Presidente), Maurizio Santacroce (Amministratore Delegato), Alessandro Leone (Consigliere), Thomas Pfiester (Consigliere), Giulio Prevosti (Consigliere), Alberto De Paoli (Consigliere), Paolo Verna (Consigliere indipendente). La nomina dei consiglieri Pfiester, Prevosti, De Paoli e Verna è efficace dalla data di ammissione a quotazione.L'è composto da: Ester Lucia Narduzzi (figlia di Edoardo Narduzzi) al 79,59% del capitale sociale (di cui 77,59% indirettamente attraverso Mashfrog Group S.r.l. e 2,00% indirettamente attraverso Masada S.r.l.); Alessandra Porchera (coniuge di Edoardo Narduzzi) al 7,05% del capitale sociale (di cui 4,02% indirettamente attraverso Mashfrog Group S.r.l. e 3,03% direttamente come persona fisica).L'ammissione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (), il mercato di Borsa Italiana per la PMI che desiderano accedere con maggiore gradualità al mercato, è prevista il 10 dicembre 2025, con il debutto a Piazza Affari il 12 dicembre.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Ad oggi, la società ha, e ne ha avviato la distribuzione come soluzione Softwareas-a-Service (SaaS), attraverso la piattaforma Salesforce AppExchange. Utilizzando gAIn360, l'intermediario o la società di wealth management cliente dell'emittente, può: a) dotarsi di sistema di Customer Relationship Management (CRM) che integra e gestisce le interazioni con i clienti in modo digitale avanzato e personalizzato; b) avere a disposizione un sistema previsione basato sull'AI, che partendo da informazioni pubblicamente disponibili, è capace di produrre giornalmente previsioni di tendenza dei prezzi e dei rendimenti attesi ed integrabile in maniera semplice con le piattaforme di trading utilizzate; c) disporre di un "data cloud" unico con cui gestire tutte le informazioni, comunque ottenute, anche tramite interazioni a mezzo mail, whatsapp o altri canali, dei propri clienti per poter costruire le proposte più in linea con le loro aspettative o i loro desiderata ed anche sfruttando ricerche e previsioni sull'andamento dei mercati. La società(4 impiegati e uno stagista) e il principale paese in cui opera è l'Italia.