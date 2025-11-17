Hyundai punta sull’AI con maxi piano da 85,8 miliardi di dollari

(Teleborsa) -ha annunciato un maxi piano da 85,8 miliardi di dollari, un investimento senza precedenti nel Paese, nei prossimi cinque anni.Il colosso automobilistico sudcoreano ha spiegato, in una nota, che una parte significativa dell'investimento sarà dedicata a nuove attività basate su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, come la robotica.sarà dunque destinata allo sviluppo di "AI, Sdv, l'elettrificazione, la robotica e l'idrogeno".Secondo la società, questa strategia non solo rafforzerà la leadership tecnologica del gruppo, ma contribuirà anche a incrementare le esportazioni di veicoli prodotti in Corea del Sud del 13%, fino a raggiungere 2,47 milioni di unità, entro il 2030.