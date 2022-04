J&J taglia guidance 2022. Stop a indicazioni su vendite vaccino

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha registrato una crescita totale delledal 5% a 23,4 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022, con una crescita operativa del 7,7% e una crescita operativa rettificata del 7,9%. L'è stato di 7,1 miliardi dollari, contro i 6,9 dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile per azione è stato di 1,93 dollari, in diminuzione del 16,8%, e l'di 2,67 dollari, in aumento del 3,1%. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile rettificato per azione di 2,56 dollari per azione su ricavi per 23,6 miliardi di dollari.Johnson & Johnson ha abbassato la sua guidance per l'intero anno e ha. La società farmaceutica statunitense ora prevede vendite per il 2022 da 94,8 miliardi a 95,8 miliardi di dollari, circa un miliardo di dollari in meno rispetto alla guidance fornita a gennaio 2022. Ha abbassato anche le previsione per i suoi utili per azione rettificati per l'intero anno di 25 centesimi a un intervallo compreso tra 10,15 e 10,35 dollari, da una precedente previsione di 10,40-10,60 dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava indicazioni per un utile per azione 2022 di 10,51 dollari su ricavi per 99,35 miliardi di dollari.Johnson & Johnson ha anche annunciato oggi che il suo consiglio di amministrazione ha stabilito un, da 1,06 dollari per azione a 1,13 dollari per azione. "In riconoscimento dei risultati del 2021, della solida posizione finanziaria e della fiducia nel futuro di Johnson & Johnson, il board ha votato per aumentare il dividendo trimestrale per il", ha affermato Joaquin Duato, amministratore delegato della società.