Valeo presenta il piano strategico al 2028: attesi più profitti, maggiore cassa e ritorno alla crescita

Valeo

(Teleborsa) - Il fornitore automotive franceseha presentato il nuovo piano strategico "", tracciando una traiettoria finanziaria orientata a un aumento progressivo della, a una maggioree al ritorno alla crescita del. Il gruppo prevede per il 2028 ricavi compresi tra 22 e 24 miliardi di euro, un margine operativo tra 6% e 7%, e un free cash flow dopo gli interessi di almeno 500 milioni di euro.L’obiettivo è ridurre ila meno di 1,0x l’Ebitda rettificato, in linea con l’ambizione di ottenere un rating investment grade entro il 2028.Per il 2025, Valeo ha confermato le proprie indicazioni su vendite, Ebitda rettificato e margine operativo, pur definendo il contesto come "demanding". La società ha inoltre rivisto al rialzo lasul free cash flow prima degli interessi, ora atteso leggermente sopra 550 milioni di euro.L’amministratore delegatoha sottolineato che il piano Move Up, avviato nel 2022, ha rafforzato ladel gruppo e posto le basi per miglioramenti finanziari. Il nuovo piano, ha detto, si basa su "tre motori": crescita dei profitti avviata nel 2022, maggiore generazione di cassa dal 2025 e ritorno alla crescita dal 2027.Valeo ha ribadito il proprio ruolo di leader globale nelle tecnologie per, più sicuri e software-defined, con un’espansione in tutte le aree geografiche, inclusi Cina, India e Nord America.