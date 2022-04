Lululemon punta a raddoppio ricavi entro 2026 a 12,5 miliardi di dollari

Lululemon

(Teleborsa) -, rivenditore canadese di abbigliamento sportivo e società quotata al Nasdaq,del 2021 da 6,25 miliardi di dollari a 12,5 miliardi di dollari. Ad aprile 2019 la società si era fissata una serie di obiettivi finanziari, tra cui il raddoppio dell'allora nascente linea di business maschile entro il 2023. Lululemon ha finito per raggiungere l'obiettivo con due anni di anticipo e ha anche triplicato le entrate digitali dal 2018 al 2021, grazie anche alla domanda per abbigliamento da allenamento trainata dalla pandemia.Il retailer si aspetta ora una crescita significativa attraverso alcuni pilastri chiave, tra cui. La strategia di crescita "Power of Three ×2" include un piano per raddoppiare i ricavi maschili e digitali e per quadruplicare i ricavi internazionali rispetto al 2021.Le attività femminili dell'azienda, il canale di negozi e le operazioni in Nord America continueranno a svolgere un ruolo importante nella strategia, con le donne e il Nord America che dovrebbero generare un CAGR dei ricavi a doppia cifra nei prossimi cinque anni, mentre idovrebbero"Rimaniamo, con il nostro potente motore di prodotto, la comprovata capacità di creare relazioni durature con i clienti e un'accelerazione significativa nei mercati principali, esistenti e nuovi", ha detto il CEO Calvin McDonald. Tra glici sono: CAGR delle entrate nette totali del 15% tra il 2021 e il 2026; espansione operativa modesta ogni anno; crescita dell'utile per azione che supera la crescita dei ricavi; crescita annuale della metratura dei negozi a un tasso "low double digits".