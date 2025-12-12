Lululemon Athletica in rally con trimestrale sopra attese

Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Grande giornata perche sta mettendo a segno un rialzo del 9,98%.Il retailer d'abbigliamento sportivo di Vancouver ha presentato i risultati per il terzo trimestre che hanno evidenziato una crescita del 7% dellea 2,6 miliardi di dollari, superiori ai 2,5 miliardi stimati dal consensus. L'rettificato è calato da 2,87 a 2,59 dollari, ma anche in questo caso risulta sopra i 2,21 dollari degli analisti.La società ha comunicato, inoltre, che il chief executive Calvin McDonald lascerà l'incarico il prossimo 31 gennaio e temporaneamente sarà rimpiazzato dalla chief financial officer Meghan Frank e dal chief commercial officer André Maestrini che assumeranno le cariche di co-chief executive almeno fino al 31 marzo.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,02%, rispetto a -1,18% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 201. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 222,5.