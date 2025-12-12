Lululemon Athletica in rally con trimestrale sopra attese

(Teleborsa) - Grande giornata per Lululemon Athletica
che sta mettendo a segno un rialzo del 9,98%.
Il retailer d'abbigliamento sportivo di Vancouver ha presentato i risultati per il terzo trimestre che hanno evidenziato una crescita del 7% delle vendite
a 2,6 miliardi di dollari, superiori ai 2,5 miliardi stimati dal consensus. L'EPS
rettificato è calato da 2,87 a 2,59 dollari, ma anche in questo caso risulta sopra i 2,21 dollari degli analisti.
La società ha comunicato, inoltre, che il chief executive Calvin McDonald lascerà l'incarico il prossimo 31 gennaio e temporaneamente sarà rimpiazzato dalla chief financial officer Meghan Frank e dal chief commercial officer André Maestrini che assumeranno le cariche di co-chief executive almeno fino al 31 marzo.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,02%, rispetto a -1,18% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di breve periodo di Lululemon Athletica
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 211,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 201. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 222,5.