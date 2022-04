Netflix perde il 35% in borsa. Analisti tagliano giudizi

Netflix

UBS

JPMorgan

Netflix

(Teleborsa) -per, dopo che il big dello streaming ha affermato che l'inflazione, la guerra in Ucraina e la forte concorrenza hanno contribuito a unae ha sottolineato di aspettarsi ulteriori perdite in futuro. Il titolo è sceso fino a un minimo intraday di 212,51 dollari, prima di assestarsi intorno a 224 dollari, portando il calo da inizio anno a un valore superiore al 62%. Le azioni sono nettamente le peggiori dell'S&P 500 e del Nasdaq 100 nella seduta odierna.Intanto, glisul titolo.ha declassato il rating delle azioni da "buy" a "neutral", riducendo il prezzo obiettivo da 575 dollari a 355 dollari. Il broker ha affermato che ora vede "" e che "concorrenza, macroeconomia e saturazione del mercato creano una mancanza di visibilità sulle prospettive di crescita".ha addirittura dimezzato il suo target price a 305 dollari. "Lae non c'è molto di cui entusiasmarsi nei prossimi mesi oltre al nuovo prezzo delle azioni molto più basso", hanno scritto gli analisti della banca d'affari.Peggiora la performance di, con un, portandosi a 223,7. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 208 e successiva 192,3. Resistenza a 243,9.