Pop. Sondrio, anche Glass Lewis consiglia di votare lista Assogestioni

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Dopo l'indicazione didei giorni scorsi, anche il proxy advisorha consigliato agli azionisti didi votare per laall'assemblea del 30 aprile. Quella di Assogestioni (che raggruppa il 6,36% del capitale) è la prima lista presentata dai fondi in 150 anni di storia della banca valtellinese. Secondo Glass Lewis, è più orientata all'interesse degli azionisti in quanto costituita esclusivamente da candidatia differenza di quella del consiglio di amministrazione uscente.Il proxy advisor si è detto a favore della politica dei dividendi e della remunerazione 2021, ma si è espresso in modo2022, in quanto la società non avrebbe dato disclosure del tetto massimo di bonus che possono percepire gli amministratori.