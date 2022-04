Spindox, EnVent migliora giudizio a Outperform e lima TP

Spindox

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets ha abbassato aper azione (da 19,36 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), e migliorato ilsul titolo a "" da "Neutral". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021, caratterizzato da un'accelerazione della crescita delle vendite e da un aumento della redditività. "La maggior parte dei risultati è stata in linea o leggermente migliore rispetto alle nostre ultime stime, a parte il Net Cash", afferma EnVent.Gli analisti evidenziano che il titolo ha guadagnato il 93% dall'IPO nel luglio 2021, con un picco di 20,80 euro per azione, sovraperformando l'indice Italia Growth. "Spindoxe riconosciamo un chiaro percorso di crescita per ridurre il divario - viene sottolineato - L'aumento della quota sulle vendite del settore Artificial Intelligence Technology, nonché il pieno sfruttamento delle opportunità derivanti dalle acquisizioni recenti (e da quelle attese) sono coerenti con la strategia e il potenziale della società".EnVent si aspetta che la società chiuda l'anno fiscale 2022 conper 84,4 milioni di euro, undi 7 milioni di euro e undi 3,5 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 102,9 milioni di euro, 9 milioni di euro e 4,9 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un incremento nel 2024 a ricavi per 123,3 milioni di euro, un EBITDA di 11,1 milioni di euro e un utile netto di 7 milioni di euro.