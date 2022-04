Maire Tecnimont, Bernini nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha cooptato quale nuovo Amministratore non indipendente della Società, nominando altresì lo stesso quale nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di Maire Tecnimont.La cooptazione arriva dopo ledalle cariche di Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, con decorrenza dal 15 maggio 2022, a seguito dell’accettazione da parte di quest’ultimo della candidatura nella carica di Consigliere di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza e delle competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore Delegato in altro emittente quotato (Fincantieri, ndr), secondo la lista presentata da CDP per il rinnovo delle cariche sociali di Fincantieri di cui detiene il 71,32% tramite CDP Industria.Il Consiglio ha altresì conferito a Alessandro Bernini - in qualità di Chief Executive Officer (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della Società e, come tale, incaricato altresì dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo.Le deliberazioni assunte in data odierna dal Consiglio di Amministrazione avranno efficacia. Alessandro Bernini resterà in carica, ai sensi di legge, fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società.In data odierna, Alessandro Bernini ha rassegnato, con efficacia a decorrere dal 15 maggio 2022, le proprie dimissioni dall’incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il Consiglio di Amministrazione provvederà, successivamente, a nominare il nuovo Dirigente preposto, in sua sostituzione.Ad oggi, Alessandro Bernini detiene numero 208.654 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di Maire Tecnimont.Alla data odierna, Pierroberto Folgiero detiene numero 518.706 azioni ordinarie, prive di valore nominale, di Maire Tecnimont.