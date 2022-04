Kering, ricavi primo trimestre sfiorano 5 miliardi

Kering

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con ricavi consolidati che sfiorano i 5 miliardi di euro (4,956 miliardi), in aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.A sostenere la crescita - spiega il colosso del lusso - ha contribuito la forte domanda in Europa occidentale, Nord America e Giappone, mentre nell'area Asia-Pacifico.In particolare, i ricavi del marchio di punta Gucci sono stati pari a 2,591 miliardi, in crescita del 20% e del 13% su base omogenea.in un contesto più incerto, colpito dall'inasprimento delle restrizioni Covid in Cina da marzo" - ha commentato-. "Pur rimanendo attenti alle condizioni economiche e geopolitiche, investiamo in tutti i nostri marchi, la cui attrattiva continuerà ad alimentare la nostra crescita e redditività".