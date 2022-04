UK, challenger bank carenti nel prevenire criminalità finanziaria

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, ha rilevato che, con alcune che non riescono a controllare adeguatamente il reddito e l'occupazione dei propri clienti". In alcuni casi, le banche "di criminalità finanziaria per i propri clienti". È quanto emerge da un'indagine della FCA sulle cosiddette challenger bank, ovvero nuove banche senza sportelli che mirano a competere con gli istituti tradizionali utilizzando tecnologie più intelligenti e sistemi IT più aggiornati. La revisione ha incluso 6 challenger bank focalizzate sul segmento, costituite principalmente da banche digitali e che coprono oltre 8 milioni di clienti."Le challenger bank sono una parte importante dell'offerta bancaria al dettaglio del Regno Unito - ha commentato Sarah Pritchard, Executive Director, Markets presso la FCA - Tuttavia,. Le banche sfidanti dovrebbero considerare i risultati di questa revisione e continuare a migliorare i propri sistemi di criminalità finanziaria per prevenire danni".