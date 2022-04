Piazza Affari, i dividendi di oggi 25 aprile 2022

Edison R

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 25 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003372205Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,285 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0001041000Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1365 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0001033700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0003850929Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,54 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0005335754Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0001029492Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0001037081Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0005136681Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: IT0005440893Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 27/04/2022ISIN: FR0000064578Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 3,75 EURData di pagamento: 27/04/2022