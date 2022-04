Generali, Benetton vota per Caltagirone. Auspica ritorno al dialogo

Generali

(Teleborsa) -, la holding della famiglia Benetton,all'assemblea didi venerdì, secondo quanto riferito a Reuters da fonti a conoscenza del dossier. "Edizione ha da tempo identificato tre partecipazioni strategiche (e United Colors), mentre quello in Generali è un investimento di carattere finanziario - ha spiegato la fonte - La, di votare in favore della lista promossa da Caltagirone avviene sulla base di una logica di condivisione dell'approccio imprenditoriale, che rispecchia anche un principio di base: spetta agli azionisti proporre la composizione del CdA e non il Consiglio stesso ad autodeterminare il proprio futuro"."Superato l'esito del voto assembleare, l'obiettivo di Edizione sarà infatti quello di, con l'auspicio di un ritorno al dialogo e nella consapevolezza che ulteriori conflitti interni costituiscano esclusivamente un nocumento per l'immagine ed il valore dell'azienda. In sintesi, un, una volta che sarà alle spalle la conta dei voti", ha aggiunto la fonte.