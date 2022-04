Mascherine al chiuso, proroga al 15 giugno: ecco dove

(Teleborsa) - "Alla Camera è stato appena approvato un emendamento in commissione che prevede la proroga in alcuni ambiti dell'uso delle mascherine al chiuso:Lo ha detto il Ministro della Saluteadsottolineando che oggi firmerànel tempo necessario allain tutte le situazioni con rischi di contagi fino al 15 giugno", ha aggiunto.Nel dettaglio, l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine al chiuso sarà prorogato "dalanche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in, oltre che in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso. Questo è quanto si legge nell'emendamento all'ultimo decreto Covid di marzo approvato in Commissione alla Camera.Oggi in Italia si registrano oltrenelle ultime 24 ore, mentre i decessi sonoQuesti i dati dal bollettino diffuso oggi, giovedì 28 aprile, come ogni giorno dal Ministero della Salute. Il tasso di positività è alNel nostro Paese, stando ai dati aggiornati a ieri, 27 aprile, sonoche non hanno ricevuto nemmenoDi questi, 4,14 milioni di soggetti sono attualmente vaccinabili, pari al 7,2% della platea, mentre 2,75 milioni sono temporaneamente protetti in quanto guariti dal Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,8% della platea. E' quanto emerge dal nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento della pandemia che prende in esame la settimana 20-26 aprile.somministrata ad oggi solo al 13% degli immunodepressi e al 2,8% di over 80, anziani fragili e ospiti delle. Percentuali, che secondo il presidente, mostrano una campagna