Mondadori, ok assemblea a bilancio e dividendo

Mondadori

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea degli azionisti dial bilancio 2021 e al dividendo di 0,085 euro per ciascuna azione ordinaria, per un ammontare complessivo di circa 22,1 milioni, che corrisponde a un pay-out pari al 50% dell'utile netto consolidato e a un dividend yield pari al 4,2% (al 31 dicembre 2021).Il dividendo sarà pagato a partire dal 25 maggio 2022 (payment date), con stacco cedola n.21 in data 23 maggio 2022 (ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, il 24 maggio 2022.